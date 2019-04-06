Через сколько лет с дорог Украины исчезнут маршрутки: ответ Омеляна

К 2030 году пассажирские маршрутки, которые занимают основную часть общественного транспорта в Украине, будут заменены большими автобусами. Это улучшит условия перевозки людей.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время совместного брифинга с автоперевозчиками объяснил, что в течение следующих 10 лет маршрутки должны исчезнуть с дорог Украины, особенно в крупных городах, передает Укринформ.

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До 2030 года на автодорогах Украины должны быть "неопланы" или их аналоги – никаких маршруток,

– сказал Омелян.

По его словам, Мининфраструктуры хочет повторить "эффект авиации" и в железнодорожной, и в автобусной сферах.

"Все просто: прозрачные правила, честная конкуренция и, как следствие, новое качество перевозок для пассажиров и новые возможности для бизнеса. Что касается внутренних автобусных перевозок, мы изменили правила, открыли рынок – и результат сегодня перед вами. Это – автобусы, которые уже работают на рейсах и перевозят пассажиров. Это – не выставочный вариант. Это – новый транспорт для наших людей", – добавил министр.

Какие города уже начали отказывать от маршруток?

22 марта 2018 году во Львове приняли петицию о полном отказе от малых автобусов – так называемых маршруток и организации перевозок электротранспортом и удобными крупногабаритными автобусами. Планируется, что в течении пяти лет Львов перейдет на большие автобусы и электротранспорт.



Впоследствии такое решение приняли и в Тернополе. В городе вместо маршруток начнут появляться большие автобусы – 110-120 транспортных средств на газе, рассчитанные на 80-100 мест.