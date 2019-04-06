За скільки років з доріг України зникнуть маршрутки: відповідь Омеляна

До 2030 року пасажирські маршрутки, які займають основну частину громадського транспорту в Україні, будуть замінені на великі автобуси. Це покращить умови перевезення людей.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час спільного брифінгу з автоперевізниками пояснив, що протягом наступних 10 років маршрутки повинні зникнути з доріг України, особливо у великих містах, передає Укрінформ.

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До 2030 року на автошляхах України мають бути неоплани або їх аналоги – ніяких маршруток,

– сказав Омелян.

За його словами, Мінінфраструктури хоче повторити "ефект авіації" і в залізничній, і в автобусній сферах.

"Все просто: прозорі правила, чесна конкуренція і, як наслідок, нова якість перевезень для пасажирів та нові можливості для бізнесу. Що стосується внутрішніх автобусних перевезень, ми змінили правила, відкрили ринок – і результат сьогодні перед вами. Це – автобуси, які вже працюють на рейсах і перевозять пасажирів. Це - не виставковий варіант. Це – новий транспорт для наших людей", – додав міністр.

Які міста вже почали відмовляти від маршруток? 22 березня 2018 року у Львові прийняли петицію про повну відмову від малих автобусів – так званих маршруток і організацію перевезень електротранспортом та зручними великогабаритними автобусами. Заплановано, що за п'ять років Львів перейде на великі автобуси та електротранспорт.



Згодом таке рішення прийняли і в Тернополі. У місті замість маршруток почнуть з'являтися великі автобуси - 110-120 транспортних засобів на газі, розрахованих на 80-100 місць.