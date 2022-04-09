Черкасчан предупредили о взрывах в области: спасатели подрывать боеприпасы

В Черкасской области могут раздаваться взрывы. Глава ОВА предупредил, что это спасатели будут взрывать боеприпасы.

Как отметил глава Черкасской области Игорь Табурец, сотрудники ГСЧС будут заниматься подрывом боеприпасов. Поэтому в области могут раздаваться взрывы.

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Попросил сохранять спокойствие

Если сегодня будет грохотать, это наши спасатели взрывают боеприпасы, которые не взорвались в местах падения российских ракет,

– отметил он.

Также Игорь Табурец добавил, что сотрудники будут обезвреживать остальные опасные находки. Поэтому он попросил жителей области сохранять спокойствие, ведь все под контролем.

Мы же призываем внимательно следить за сигналами воздушной тревоги. Если они раздались, то немедленно следует отправляться в укрытие. Помните, что все еще существует угроза атаки со стороны врага.

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