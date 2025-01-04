В новогоднюю ночь в Черкасской области мужчина принес домой боевую гранату и угрожал взорвать ее

В Золотоноше Черкасской области задержали подозреваемого в незаконном обращении с боеприпасами. В новогоднюю ночь мужчина принес домой гранату и угрожал родным, что взорвет ее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черкасской области.

Смотрите также Был сильно пьяным: в Ивано-Франковской области мужчина взорвал гранату возле своего дома

В Черкасской области мужчина угрожал родным гранатой

В Золотоноше 72-летний мужчина решил "отметить" приход Нового года, принеся домой боевую гранату Ф-1. В семье вспыхнул конфликт. После, по словам заявителей, мужчина начал угрожать, что взорвет гранату.

Шокированные родственники сразу вызвали полицию. К счастью, трагедии удалось избежать.



Правоохранители изъяли гранату вместе с запалом. Кроме того, во время обыска нашли еще 5 запалов к гранатам и патроны различного калибра. Вещественные доказательства отправили в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Читайте также Трагическое застолье: в новогоднюю ночь харьковчанка зарезала своего мужа

Мужчина угрожал взорвать гранату / Фото полиции

Задержанному сообщили о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса, – "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.