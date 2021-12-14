В Черкассах возле моста любви нашли тело молодой девушки

В Черкассах 21-летняя девушка, вероятно, спрыгнула с моста любви в местном парке "Сосновый бор". Ее тело без признаков жизни обнаружили под сооружением.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил директор КП "Дирекция парков" Сергей Рубан. По его словам, трагическое событие произошло в понедельник, 13 декабря, около 15:10.

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Мост любви был закрыт воротами с обеих сторон с утра. Спрыгнувшая с него девушка перелезла через закрытые ворота, поднялась на средину моста, и прыгнула вниз,

– отметил Сергей Рубан.

В комментариях под постом о смерти молодой девушки информацию подтвердила также спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк. Она добавила, что личность погибшей удалось установить.

Похожий инцидент в Киеве

В Дарницком районе Киева 28-летний парень по неизвестным причинам 9 декабря выпрыгнул из окна.

Мужчина чудом остался жив, упав на козырек подъезда. Свидетелями происшествия стали его мать и брат.

Очевидцы быстро вызвали полицию и скорую, которая госпитализировала безсознательного жителя столицы.

Текст публикации Сергея Рубана:

Есть очередное трагическое событие на мосту любви в парке "Сосновый Бор".

13 декабря 2021, около 15:10 с моста спрыгнула и погибла девушка 2000 года рождения.

Мост любви был закрыт воротами с обеих сторон с утра. Девушка, которая сегодня спрыгнула с него, перелезла через закрытые ворота, поднялась на середину моста и прыгнула вниз.

К сожалению, как я и говорил на прошлой сессии Черкасского городского совета, если человек хочет прыгнуть, то он прыгнет и закрытие моста не решает проблему.

На этой неделе КП "Дирекция парков" обратится с письмом в ЧГС, в котором будем просить предусмотреть в ПСЭРе 2022 средства для безопасности моста.

Выражаю соболезнования родным и близким погибшей.