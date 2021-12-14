Про це на своїй сторінці у соціальних мережах повідомив директор КП "Дирекція парків" Сергій Рубан. За його словами, трагічна подія трапилася у понеділок, 13 грудня, близько 15:10.

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Міст кохання був зачинений воротами з обох боків від ранку. Дівчина, яка зістрибнула з нього, перелізла через зачинені ворота, піднялась на середу мосту, і стрибнула вниз,

– зазначив Сергій Рубан.

У коментарях під постом про смерть молодої дівчини інформацію підтвердила також і речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк. Вона додала, що особу загиблої вдалося встановити.

Схожий інцидент у Києві

У Дарницькому районі Києва 28-річний молодик з невідомих причин 9 грудня вистрибнув з вікна.

Чоловік дивом залишився живим, впавши на дашок під'їзду. Свідками події стали його матір і брат.

Очевидці швидко викликали поліцію і швидку, яка госпіталізувала непритомного жителя столиці.

Текст публікації Сергія Рубана:

Маємо чергову трагічну подію на мосту кохання в парку "Сосновий Бір".

13 грудня 2021 року, близько 15:10 з мосту зістрибнула та загинула дівчина 2000 року народження.

Міст кохання був зачинений воротами з обох боків від ранку. Дівчина, яка сьогодні зістрибнула з нього, перелізла через зачинені ворота, піднялась на середу мосту, і стрибнула вниз.

На жаль, як я й говорив на минулій сесії Черкаської міської ради, якщо людина хоче стрибнути, то вона стрибне, і закриття мосту не вирішує проблему.

Цього тижня КП "Дирекція парків" звернеться з листом до ЧМР в якому будемо просити передбачити в ПСЕРі 2022 року кошти для убезпечення мосту.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблої.