Черкасщина скоро может попасть в красную зону

Черкасская область может попасть в красную зону карантина уже с 8 ноября. В регионе увеличивается количество больных коронавирусом.

По состоянию на 4 ноября коэффициент выявления случаев инфицирования был 26,6%. При норме он меньше, чем 20%. Об этом заявил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Кстати Волынь переходит в красную зону

Какова ситуация на Черкасщине

По словам политика, уровень госпитализации составил 60,4 при пороговом значении 60. Именно поэтому область может "покраснеть".

Если дальше показатели будут наращиваться, то за три дня область окажется в красной зоне,

– сказал Скичко.



Скичко заявил, что Черкасщина может стать "красной" / Фото из фейсбука политика

Он добавил, что надо мобилизоваться и действовать на опережение. Минимизировать риск тяжелого течения болезни может только вакцинация.

Последние новости о коронавирусе в Украине

В течение суток 4 ноября заразились 26 488 человек, среди них 1 654 ребенка и 488 медработников.

С начала пандемии в стране подтвердили 3 032 951 случай заболевания. Выздоровели 2 492 419 больных, но умерли – 70 842.

Большинство областей в Украине находятся в красной зоне. Теперь их будет 16, поскольку 5 ноября "покраснела" Волынь.

За сутки 4 ноября в Черкасской области диагностировали 718 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в области было 104 620 случаев.

Текст поста Александра Скичко:

Друзья, у меня плохие новости. К сожалению. Черкасщина вплотную приблизилась к "красной" зоне.

Есть четкие индикаторы, по которым квалифицируют зоны. Если два и более из них превышены три дня подряд – красная зона. На Черкасщине на сегодня превышены уже два индикатора:

1. Коэффициент выявления случаев инфицирования на 4 ноября – 26,6% (должно быть меньше 20%).

2. Уровень госпитализации на 4 ноября – 60,4 (должно быть меньше 60) – первый зафиксированный день.

Поэтому именно сейчас время максимально мобилизоваться и действовать на опережение! Минимизировать риск тяжелого течения болезни может только вакцинация. Более надежной защиты на сегодня нет!

Это на нашем совместном брифинге подтвердил руководитель Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун. У него привиты уже 96% коллектива. В больницах на сегодня – ни одного работника "скорой" области с COVID-19.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала