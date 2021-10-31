На Черкасщине произошла драка на довыборах в Раду из-за ящика с бюллетенями
Источник:сайт ОПОРА
В селе Деньги Золотоношского района Черкасской области на довыборах в Верховную Раду произошла драка. Конфликт вспыхнул 31 октября на участке №71089.
Между собой подрались члены участковой комиссии и наблюдатель одного из кандидатов в нардепы. Поводом для скандала стала попытка последнего сорвать пломбу с урны для голосования на дому.
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На нарушителя составили акт из-за попытки сорвать пломбы с ящика / Фото ОПОРА
Страсти по-черкасски
- Выходкой с ящиком отметился наблюдатель от Дмитрия Кухарчука.
- Это произошло, когда члены участковой избирательной комиссии вернулись в помещение после посещения маломобильных односельчан.
- Мужчина заявил, что таким образом якобы хотел проверить целостность пломб.
Впрочем, аргумент наблюдателя не показался комиссии убедительным, и нарушителя заподозрили в попытке умышленного повреждения пломб.
Из-за этого водитель членов комиссии сделал мужчине замечание и схватил его за локоть. Но реакция не замедлила, и представитель Кухарчука ударил оппонента в лицо.
Пострадавший водитель вышел из помещения, впрочем полицию решил не вызывать. Что же касается нарушителя, то он тоже поторопился покинуть место конфликта, пока на него составляли акт о нарушении.
Кого выбирают в Черкасской области
Из-за сложения полномочий народным депутатом от "Слуги народа" Александром Скичко, на 197-м округе в Черкасской области объявили довыборы в Верховную Раду. Скичко отказался от депутатского мандата, поскольку возглавил Черкасскую ОГА. Соответствующий указ 29 января подписал президент Украины Владимир Зеленский.