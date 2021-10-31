Між собою почубилися члени дільничної комісії та спостерігач одного з кандидатів у нардепи. Приводом для скандалу стала спроба останнього зірвати пломбу зі скриньки для голосування на дому.

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На порушника склали акт через спробу зірвати пломби зі скриньки / Фото ОПОРИ

Пристрасті по-черкаськи

Витівкою зі скринькою відзначився спостерігач від Дмитра Кухарчука.

Це сталося, коли члени дільничної виборчої комісії повернулися у приміщення після відвідин маломобільних односельців.

Чоловік заявив, що у такий спосіб нібито хотів перевірити цілісність пломб.

Втім, аргумент спостерігача не видався комісії переконливим, і порушника запідозрили у спробі умисного пошкодження пломб.

Через це водій членів комісії зробив чоловіку зауваження і схопив його за лікоть. Але реакція не забарилася, і представник Кухарчука вдарив опонента в обличчя.

Потерпілий водій вийшов геть з приміщення, втім поліцію вирішив не викликати. Що ж до порушника, то він теж поквапився залишити місце конфлікту, поки на нього складали акт про порушення.