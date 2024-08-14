Промосковскому митрополиту, которому сообщили о 5 подозрениях, избрали новую меру пресечения

Руководителю Черкасской епархии УПЦ МП митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию избрали новую меру пресечения. Она касается пятого производства по разжиганию межконфессиональной ненависти между верующими в Украине.

Меру пресечения избирали в Черкассах в Приднепровском районном суде 14 августа. Известно, что подсудимый митрополит не присутствовал на заседании лично, а присоединился онлайн.

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Пророссийскому митрополиту избрали новую меру пресечения

Прокуратура требовала ночной домашний арест для митрополита Феодосия. Сторона обвинения отмечала, что существуют риски, что пророссийский митрополит может повторно совершать правонарушения.

Из-за наличия рисков, о которых отмечали ранее: вероятность сокрытия, давление на свидетелей, потерпевшего и вероятность повторных правонарушений, прокуратура ходатайствует о применении к подсудимому ночной домашний арест,

– заявили в прокуратуре.

В то же время адвокаты заявляли, что такая мера пресечения является "не соразмерной" с обвинением, а все риски, о которых заявляла сторона обвинения, адвокаты пророссийского митрополита отвергали. Зато защитники Феодосия настаивали на том, чтобы митрополита отпустили под личное обязательство.

Сам же митрополит не присутствовал на заседании. Он присоединился онлайн и также отмечал, что не скрывается от следствия, а также отвергал все обвинения в разжигании вражды.

Впрочем, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил пророссийского митрополита под ночной домашний арест с 23:00 до 05:00 на 60 дней.

Дело против черкасского пророссийского митрополита Феодосия возбудили в прошлом году. Тогда СБУ сообщила ему о подозрении в разжигании межконфессиональной розни, а во время обысков обнаружила российскую пропагандистскую литературу и флаг так называемой "Новороссии". Заседание по делу митрополита Феодосия часто переносят по разным причинам: не явились адвокаты, свидетели или из-за того, что Феодосий "оказывается в больнице".