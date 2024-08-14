Запобіжний захід обирали в Черкасах у Придніпровському районному суді 14 серпня. Відомо, що підсудний митрополит не був присутній на засіданні особисто, а долучився онлайн.

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Проросійському митрополиту обрали новий запобіжний захід

Прокуратура вимагала нічний домашній арешт для митрополита Феодосія. Сторона звинувачення наголошувала, що існують ризики, що проросійський митрополит може повторно здійснювати правопорушення.

Через наявність ризиків, про які зазначали раніше: імовірність переховування, тиск на свідків, потерпілого та імовірність повторних правопорушень, прокуратура клопоче про застосування до підсудного нічний домашній арешт,

– заявили в прокуратурі.

Водночас адвокати заявляли, що такий запобіжний захід є "не співрозмірним" з обвинуваченням, а всі ризики, про які заявляла сторона обвинувачення, адвокати проросійського митрополита відкидали. Натомість захисники Феодосія наполягали на тому, щоб митрополита відпустили під особисте зобов'язання.

Сам же митрополит не був присутній на засідання. Він долучився онлайн і також наголошував, що не переховується від слідства, а також відкидав всі звинувачення в розпалюванні ворожнечі.

Втім, суд задовольнив клопотання прокуратури й відправив проросійського митрополита під нічний домашній арешт з 23:00 до 05:00 на 60 днів.

Довідка. Справу проти черкаського проросійського митрополита Феодосія порушили минулого року. Тоді СБУ повідомила йому про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, а під час обшуків виявила російську пропагандистську літературу та прапор так званої "Новоросії". Засідання у справі митрополита Феодосія часто переносять з різних причин: не з'явилися адвокати, свідки чи через те, що Феодосій "опиняється у лікарні".