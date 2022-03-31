В Черкасской области из-за начала посевной меняют время комендантского часа

Для удобства работы предприятий, а также проведения посевной кампании Черкасская ОГА меняет время комендантского часа. Теперь он будет длиться с 21:30 до 6:00 по всей области.

Ситуация в Черкасской области на сегодняшний день контролируема. Область удерживает экономический фронт и выполняет свои тыловые обязанности. За спокойствие и безопасность благодарны Вооруженным Силам Украины. Такую информацию сообщили в телеграм-канале Черкасской ОГА.

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По словам главы Черкасской ОГА, сегодня провели внеочередную сессию областного совета, где совместно с депутатами скорректировали финансирование критической инфраструктуры и областных программ во время военного положения.

Отмечается также, что Черкасская область продолжает транзитно принимать жителей из других областей. В частности, на постоянное проживание там осталось уже более 54 тысяч переселенцев.

По предварительным данным, волонтеры вместе со всеми небезразличными людьми удерживают фронт поддержки армии и жителей, оказавшихся в горячих точках боевых действий. Область продолжает ежедневно отправлять грузы с гуманитарной помощью.

Сообщается, что с сегодняшнего времени временные границы комендантского часа в Черкасской области изменены. Теперь он будет длиться с 21:30 до 6:00 по всей области.

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