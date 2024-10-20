В Черкасской области пьяный мужчина бросил гранату в компанию подростков: есть раненые

В Черкасской области 18 октября мужчина бросил гранату в компанию подростков, в результате чего некоторые из них получили ранения. Их госпитализировали в больницу.

Самого нарушителя уже задержали правоохранители. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Что известно об инциденте в Черкасской области с гранатой

Полицейские отметили, что инцидент произошел 18 октября, около 22:00 часов, в селе Крымки Звенигородского района Черкасской области. Тогда к компании подростков, отдыхавших возле дома культуры и сельского магазина, подъехал на автомобиле мужчина, который был пьян, и подошел попросить зажигалку.

После этого он начал приставать к несовершеннолетним, оскорблять их нецензурной лексикой и ударил 17-летнего парня. Далее мужчина сел в свой автомобиль и уехал, а через несколько минут он вернулся с гранатой, которую бросил в компанию детей.

В результате взрыва ранения получили трое несовершеннолетних. Их медики скорой помощи доставили в больницу с осколочными ранениями лица, плеч, ног и груди,

– отметили в полиции.

На месте происшествия правоохранители изъяли остатки гранаты и спусковой рычаг, которые направили на экспертизу. В конце концов полицейские провели розыскные мероприятия и установили, что к совершению преступления причастен 39-летний житель Звенигородского района. Мужчину задержали.

В Черкасской области мужчина бросил гранату в компанию подростков и ранил их / Фото Нацполиции

"По месту его жительства полицейские провели неотложный обыск, во время которого изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины", – рассказали правоохранители.

Фигуранту уже сообщили о подозрении по статье о покушении на умышленное убийство. Ему грозит от десяти до 15 лет, или пожизненное лишение свободы. Сейчас еще продолжается досудебное расследование.