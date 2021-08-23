В Черкасской области неизвестные пытались сорвать выступление Зеленского: есть задержанные

Группа молодых людей 23 августа хотела сорвать торжественную церемонию поднятия Государственного Флага на Черкасщине. Однако полицейские вовремя отреагировали на инцидент, нескольких мужчин пришлось задержать.

По данным полицейских группа неизвестных пыталась установить звукоусилительную аппаратуру в месте, где запланировали проведение торжественных мероприятий. В то же время они не имели соответствующих разрешений.

Важно "Сердце Украины": флаг торжественно подняли на Черкасщине с участием Зеленского

На замечания правоохранителей молодые люди не реагировали и продолжали нарушать общественный порядок. Как следствие – 6 человек пришлось задержать. Они, как сообщили полицейские, "грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских".

Нарушителей доставили в местный участок полиции. Там будут предоставлять правовую квалификацию их действиям. Также полиция призвала участников массовых мероприятий соблюдать законодательство и не нарушать общественный порядок.

Что происходило 23 августа в Черкасской области

С самого утра в Марьяновке Черкасской области начались торжества по случаю Дня Государственного Флага Украины. Туда прибыл президент Владимир Зеленский и произнес праздничную речь. Также он открыл фантастический арт-обьект, который построили в географическом центре страны к 30-летию независимости.

Он имеет вид большой площадки с 25 парами крыльев, которые олицетворяют 24 области нашего государства и украинский Крым. Каждая пара украшена аутентичным орнаментом каждого региона, а в центре разместили скульптуру сердца под стеклом. Если подойти к ней поближе – можно услышать "сердцебиение" нашей страны.

Как на Черкасщине поднимали Государственный Флаг Украины / Фото ОП