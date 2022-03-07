В Черкасской и Сумской области призывают закрыть небо

Российский враг продолжает бомбить мирные города нашего государства. Поэтому жители многих населенных пунктов совместно с местными депутатами призывают закрыть небо над Украиной.

В поддержку просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной депутаты местных советов обратились к мировым лидерам. К призыву тоже присоединилось население.

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В Черкасской области требуют закрыть небо

В Звенигородском районе Черкасской области все местные советы приняли решение об обращении к главам государств и правительств, парламентам и народам государств-членов НАТО поддержать просьбу Зеленского о закрытии неба над Украиной.

Депутаты в Черкасской области призвали закрыть небо: смотрите видео

"Совместными усилиями и действиями мы сможем остановить врага и убедить НАТО в важности закрытия неба над Украиной. Цена промедления – тысячи погибших и раненых детей, женщин, пожилых людей, разрушены больницы, школы, детские сады", – говорится в сообщении.

В то же время другие жители района тоже подписались под общим обращением о закрытии неба.

Местные жители записали свое обращение: смотрите видео

В Черкасской области призывают закрыть небо, чтобы их не бомбили: фото

В Сумской области тоже выступили "за"

Сумской областной совет и большинство местных советов области уже подписали обращение, чтобы призвать Западных союзников закрыть небо над Украиной. В частности, обращения уже подписали: Конотопский, Путивльский, Буринский, Кролевецкий городские советы, Поповский, Новослободский, Бочечковский сельские советы и Дубовязевский поселковый совет.

Депутаты и жители Сумской области требуют закрыть небо: смотрите фото

Видеообращение депутатов поселкового совета в Сумской области