На підтримку прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною депутати місцевих рад звернулися до світових лідерів. До заклику також приєдналося населення.

До теми Усі 60 громад Полтавщини підтримали звернення до НАТО про закрите небо

На Черкащині вимагають закрити небо

У Звенигородському районі, що на Черкащині усі місцеві ради ухвалили рішення про звернення до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО підтримати прохання Зеленського про закриття неба над Україною.

Депутати на Черкащині закликали закрити небо: дивіться відео

"Спільними зусиллями й діями ми зможемо зупинити ворога та переконати НАТО у важливості закриття неба над Україною. Ціна зволікання – тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки", – мовиться в повідомленні.

Водночас інші мешканці району теж підписались під загальним зверненням щодо закриття неба.

Місцеві мешканці записали своє звернення: дивіться відео



На Черкащині закликають закрити небо, аби їх не бомбили: фото

На Сумщині теж виступили "за"

Сумська обласна рада та більшість місцевих рад області вже підписали звернення, аби закликати Західних союзників закрити небо над Україною. Зокрема звернення вже підписали: Конотопська, Путивльська, Буринська, Кролевецька міські ради, Попівська, Новослобідська, Бочечківська сільські ради та Дубов'язівська селищна рада.

Депутати та жителі Сумщини вимагають закрити небо: дивіться фото

Відеозвернення депутатів селищної ради на Сумщині

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