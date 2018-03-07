Черкассы превратились в каток: город страдает от гололеда

Из-за обильного дождя и легкого мороза на черкасских дорогах и тротуарах гололедица. Машины одна за другой попадают в ДТП, а люди – в травмпункты. Коммунальщики с утра пытаются одолеть непогоду, однако в городе до сих пор скользко.

За последние трое суток в черкасском травмпункте из-за непогоды оказались почти две сотни горожан. Из-за дождя и мороза на улицах гололедица. Лед намерз на линиях электропередач, на зданиях – полуметровые сосульки. А снежные сугробы обледенели.

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Нелегко и водителям, за последние сутки количество ДТП возросло вчетверо.

Вчера во время дневной смены в Черкассах произошло 16 ДТП, без пострадавших, большая половина водителей составили европротокол, ну а сегодня, как показывает ситуация в городе – в настоящее время уже 15 ДТП,

– сказала пресс-секретарь Патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

С самого утра коммунальщики обрабатывают дороги противогололедной смесью, однако и реагент не срабатывает – его смывает дождем. Планируют побороть непогоду уже ночью.

А на завтра город ожидает новый заморозок – ночью прогнозируют до минус 1 градуса. А днем синоптики обещают снова дождь.