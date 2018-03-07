Черкаси перетворилися на ковзанку: місто потерпає від ожеледиці

Через рясний дощ та легкий мороз на черкаських дорогах і тротуарах ожеледиця. Автівки одна за одною потрапляють у ДТП, а люди – у травмпункти. Комунальники зранку намагаються подолати негоду, проте в місті досі слизько.

За останні три доби у черкаському травмпункті через негоду опинилися майже дві сотні містян. Через дощ та мороз на вулицях ожеледиця. Лід намерз на лініях електропередач, на будівлях – півметрові бурульки. А снігові кучугури заледеніли.

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Непереливки і водіям, за останню добу кількість ДТП зросла вчетверо.

Вчора під час денної зміни у Черкасах сталося 16 ДТП, без постраждали, більша половина водіїв склали європротоколи, ну а сьогодні, як показує ситуація в місті – на даний час уже 15 ДТП,

– сказала речниця Патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Від самого ранку комунальники обробляють дороги протиожеледною сумішшю, проте і реагент не спрацьовує – його змиває дощем. Планують побороти негоду вже вночі.

А на завтра місто очікує новий заморозок – вночі прогнозують до мінус 1 градуса. А вдень синоптики обіцяють знову дощ.