Черная пятница в Украине: как получить максимальную выгоду от шопинга

29 ноября в мире, в том числе и в Украине, проходит Black Friday (черная пятница) – день массовых распродаж. Некоторые магазины обещают скидки до 90%. Однако, многие эксперты скептически оценивают эти распродажи, мол, это не более чем манипуляция доверчивыми покупателями.

Что это за праздник, какие магазины в Украине его поддерживают и насколько реально в этот день сэкономить – читайте дальше.

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Немного истории. Ранее черную пятницу отмечали преимущественно в западных странах. "Черные" распродажи наступают в первую пятницу после Дня благодарения (в промежуток с 23 по 29 ноября). Именно с этого дня начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

29 ноября в Украине происходит Black Friday

Известно, что черную пятницу устраивали еще в XIX веке, а термин впервые приняли в 1966 году. Тогда он означал сильные заторы на дорогах в пятницу после Дня Благодарения. Этот праздник не является официальным даже в Штатах, однако многие американцы в этот день берут отгул. Магазины в черную пятницу открываются очень рано — около 5 утра, а есть и такие, которые начинают работу еще с полуночи.

Black Friday в Украине. Где искать скидки

В Украине этот день еще не стал настолько популярным, но большинство торговых центров, а также интернет-магазинов организуют различные акции. Особенно активно украинские магазины приобщаются к черной пятнице в последние годы.

Кстати, сейчас в Украине есть несколько порталов, которые структурировали информацию о скидках и помогают покупателям найти все необходимые товары по более низкой цене.

Так, проект Blackfriday объединил несколько десятков компаний, которые готовят большие скидки в период 25-28 ноября. Здесь вы можете найти информацию о распродажах в магазинах.

Еще один портал, где вы найдете скидки в черную пятницу — Picodi. Там вы можете оставить свой e-mail и напоминание в день старта распродажи.



Черная пятница 2019 в Украине

"Мы советуем также заранее составить список желаемых покупок, сравнить цены в нескольких магазинах на эти товары и записать их. Такая подготовка поможет сделать действительно выгодную покупку и не попасть на уловки некоторых магазинов, которые манипулируют ценами и делают фиктивные скидки", — рассказала Наталья Ибрагимова , специалист с украинского рынка в Picodi.com.

Советы экспертов

Чтобы эффективно использовать преимущества черной пятницы и найти действительно выгодное предложение перед тем, учтите несколько советов экспертов.

Подготовьте список покупок

Скидки могут быть очень соблазнительными, поэтому вы рискуете накупить много ненужных вещей. Поэтому перед шопингом хорошо подумайте и подготовьте список.

Определите сумму

Перед походом по магазинам определите сумму, которую вы готовы потратить на покупки. Не берите с собой много лишних денег. На эйфории можно потратить гораздо больше, чем нужно.

Расставьте приоритеты

Эксперты отмечают, нельзя покупать товар только потому, что на него большая скидка. Ведь когда найдете действительно нужный товар, на него у вас просто может не хватить денег. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать тот или иной продукт, и определите, что вам действительно нужно.

Ложка дегтя

К сожалению, черная пятница должна быть выгодной не только для покупателей, но и для продавцов. Раньше большие распродажи устраивали в первую очередь для того, чтобы избавиться от прошлогодних запасов. Поэтому скидки на "старую продукцию" были действительно существенными. Сейчас даже в черную пятницу многие магазины прибегают к манипуляциям, чтобы получить максимальную выгоду.

Накануне скидок магазины повышают цены. Затем делают скидки в среднем на треть. Есть категория покупателей, которые готовы купить только со скидкой. На них и рассчитаны такие маркетинговые акции. Играют на азарте людей. Сначала сумасшедшие скидки и распродажи устраивали, чтобы очистить склады от старого товара. Его выгоднее продать задешево, чем держать дальше. Сейчас магазины эксплуатируют праздничные поводы и распродажи для увеличения продаж,

– объяснил президент Клуба профессиональных переговорщиков Олег Демчик.

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Черная пятница в США