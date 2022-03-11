Чернигов без воды, другие города остались без электричества и газа, – Зеленский

Владимир Зеленский описал ситуацию в шестнадцатый день войны, которую Россия развязала против Украины. Ночью и к утру 11 марта оккупанты снова обстреляли ряд наших городов.

Президент отметил, что российские захватчики, как они говорят, провели "демилитаризацию" водопровода в Чернигове, пишет 24 канал. Из-за этого город остался без воды.

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О повреждениях в сети в КП "Черниговводоканал" сообщили утром 11 марта. Сейчас ищут место, в которое попали оккупанты. Пока прорыв не устранят – воды не будет.

Гуманитарная катастрофа из-за российских атак

Местные службы делают все, чтобы возобновить водоснабжение из-за постоянных обстрелов и в районах Сумской, Киевской, Донецкой областей. "Нет электричества. Есть проблемы с теплом. Нет газа, воды", – объяснил Зеленский.

Это гуманитарная катастрофа. Два слова, которые стали полноценным синонимом других двух слов, – российская федерация,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский записал обращение утром 11 марта: смотрите видео