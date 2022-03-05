Чернигов, Харьков, Смела – воздушная тревога

В ряде городов Украины 5 марта снова раздается воздушная тревога. В Харькове о тревоге известили около 12:25. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

В Смеле – Черкасской области – об опасности известили около 12:28. В Чернигове – в 12:26.

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Людей призывают не покидать укрытия, пока не поступит сигнал об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.

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