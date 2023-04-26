В этом году наводнение на Черниговщине может стать самым большим за последние 10 лет. Напомним, что в Киеве в настоящее время держится подтопление территорий, однако аварийные подтопления не зафиксированы.

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Чернигов уходит под воду

На обнародованных кадрах можно увидеть, что в Чернигове под воду ушли деревья, дорожки, пляж, детская площадка и даже парковочное место для авто.

Местным жителям пришлось разложить деревянные поддоны, где нельзя ходить ногами.

Что происходит в Чернигове / фото Суспильне

Десна выходит на пик весеннего наводнения

По состоянию на 26 апреля на Черниговщине река Десна выходит на пик весеннего наводнения, а Днепр, Сейм и Снов идут на спад.

Так, на реках Днепр, Сейм и Снов в сутки снижается уровень воды на 3 – 6 сантиметров.

В пределах области ниже села Макошино продолжится повышение уровней воды на 2 – 5 сантиметров в сутки, с последующим затоплением пониженных участков поймы в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах. В Чернигове продолжится затопление территорий городского пляжа, садово-дачной застройки, дорог на пойме в районе Кордовки.

До 30 апреля Днепр в пределах области будет хоть и содержать высокие уровни воды, но с тенденцией снижения до 10 сантиметров в сутки.

В настоящее время подтопленными остаются 29 жилых домов в 13 селах Черниговского и Корюковского районов. Также возбуждено транспортное сообщение с 32 населенными пунктами области.

Обратите внимание! По информации Укргидрометцентра, 26 апреля на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий (І уровень опасности – желтый).