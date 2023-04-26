Цьогоріч повінь на Чернігівщині може стати найбільшою за останні 10 років. Нагадаємо, що у Києві наразі утримується підтоплення територій, однак аварійних підтоплень не зафіксовано.

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Чернігів іде під воду

На оприлюднених кадрах можна побачити, що у Чернігові під воду пішли дерева, доріжки, пляж, дитячий майданчик і навіть місце для паркування авто.

Місцевим мешканця довелося розкласти деревʼяні піддони, де не можна ходити ногами.

Що відбувається у Чернігові / фото Суспільне

Десна виходить на пік весняної повені

Станом на 26 квітня на Чернігівщині річка Десна виходить на пік весняної повені, а Дніпро, Сейм та Снов йдуть на спад.

Так, на річках Дніпро, Сейм та Снов за добу знижується рівень води на 3 – 6 сантиметрів.

У межах області нижче села Макошине продовжиться підвищення рівнів води на 2 – 5 сантиметрів за добу, з подальшим затопленням понижених ділянок заплави у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах. У Чернігові продовжиться затоплення територій міського пляжу, садово-дачної забудови, доріг на заплаві в районі Кордівки.

До 30 квітня Дніпро в межах області хоч і утримуватиме високі рівні води, але з тенденцією зниження до 10 сантиметрів за добу.

Наразі підтопленими залишаються 29 житлових будинків у 13 селах Чернігівського та Корюківського районів. Також порушено транспортне сполучення з 32 населеними пунктами області.

Зверніть увагу! За інформацією Укргідрометцентру, 26 квітня на річці Дніпро в Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій (І рівень небезпеки – жовтий).