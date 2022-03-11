Чернигов остался без воды: оккупанты повредили водопроводную сеть
11 марта 2022 , 08:02Читати новину українською
Источник:КП "Черниговводоканал"
Российские оккупанты продолжают бить по мирным украинским городам. Из-за их противоправных действий люди в Чернигове остались без воды, поскольку захватчики повредили сеть.
Об этом сообщили в КП "Черниговводоканал". Там отметили, что рабочие ищут место повреждения сети.
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Повреждения ищут
Пока не устраним прорыв – воды не будет,
– говорится в заметке.
В то же время людей призвали сообщать водоканалу, если они заметили воронку с водой или следы утечек. Писать можно в частные сообщения на страницу предприятия в фейсбук.
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