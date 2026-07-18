Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Что известно о последствиях атаки в Чернигове?

Вражеский беспилотник попал в гаражный автокооператив. Пока информация о погибших или пострадавших уточняется. На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.

Специалисты проводят обследование территории, устанавливают масштабы повреждений и ликвидируют последствия падения БПЛА.

Также пресс-служба Черниговского городского совета призывает жителей города, прежде всего жителей северо-восточных районов, плотно закрыть окна и по возможности не выходить на улицу из-за пожара, возникшего после атаки российских беспилотников.

По информации Воздушных сил, в регионе продолжают фиксировать вражеские дроны. Идет воздушная тревога.

Отметим, что в течение 17 июля российские войска массированно обстреляли Черниговщину. В результате атак пострадали шесть человек, среди них трое детей. Самые тяжелые последствия зафиксировали в Новгороде-Северском, где дрон разрушил жилой дом семьи. Также из-за обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач, объекты критической инфраструктуры и возникли многочисленные пожары в нескольких общинах области.

Напомним, Россия не останавливает террор украинских регионов. В частности, оккупанты нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В акватории Черного моря под удар попало иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда: один член экипажа погиб, еще трое получили ранения. Также повреждены здания, резервуары и склады порта. Во время ликвидации последствий оккупанты повторно атаковали объект, повредив спасательную технику, однако среди работников ГСЧС пострадавших нет.