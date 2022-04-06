Чернигов спас Украину от разрезания на части, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Чернигов спас Украину от разрезания на части. Город не позволил российским оккупантам "перерезать" украинские дороги.

Чернигов и Сумы спасли Украину и Киев

Об этом Арестович сказал во время визита в Чернигов. По его словам, если бы российские войска прошли Чернигов, то "перерезали" бы дороги.

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Советник руководителя ОП отметил, что Чернигов и Сумы спасли Украину и Киев.

Чернигов сделал очень важную вещь. Если бы россияне прошли Чернигов – они бы перерезали дороги, которые, грубо говоря, ведут со Львова в Донецк. Чернигов и Сумы фактически спасли от разреза на части. И Киев спасли,

– сказал Арестович.

Российские войска полностью вышли из Северского направления. Оккупанты покинули украинскую территорию и сейчас находятся в Курской области.

В России называют отвод войск созданием условий для переговоров. Но Арестович уверяет, что оккупанты потерпели военное поражение.

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