Чернигов, Винница, Житомир - воздушная тревога, в укрытие

В Украине продолжается 5 день борьбы с Россией, которая совершила циничное нападение. Люди прячутся от опасности в укрытиях, тревога звучит ежедневно.

Тревога звучит для Житомира, Винницы и Черкасс. Это означает, что есть воздушная опасность, сообщает 24 канал.

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Жителям этих городов стоит перекрыть газ, выключить свет и другие коммуникации и спуститься в укрытие. Сидеть там нужно, пока не будет еще одного сигнала. Это значит, что опасность с воздуха миновала.

В то же время председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о ситуации в регионе. По состоянию на 7:25 утра 28 февраля область исключили из списка регионов воздушной тревоги.

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