Тривога звучить для Житомира, ВІнниці та Черкас. Це означає, що є повітряна небезпека, повідомляє 24 канал.

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Мешканцям цих міст варто перекрити газ, вимкнути світло та інші комунікації і спуститись в укриття. Сидіти там потрібно поки не буде ще одного сигналу. Це означає, що небезпека з повітря минула.

Водночас голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про ситуацію в регіоні. Станом на 7:25 ранку 28 лютого область виключили зі списку регіонів повітряної тривоги.



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