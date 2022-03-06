Чернигов, воздушная тревога – все в укрытие

Жители Чернигова, в городе объявили воздушную тревогу. Предупредительные сирены начали звучать там в 14:29.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и направляйтесь к ближайшему укрытию. Помогите добраться туда своим близким и соседям.

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Не покидайте укрытие, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое воздушной тревоги. Он зазвучит, когда выходить оттуда будет безопасно.

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