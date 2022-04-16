В Чернигове 16-летний парень вступил парамедиком в ТрО и был в шаге от смерти

Украинцы – неодолимы. Это в очередной раз доказывает история 16-летнего Дмитрия Иванова. За более чем месяц войны парень стал парамедиком ТрО и успел заглянуть смерти в глаза.

Нашему герою недавно исполнилось шестнадцать. Дмитрий Иванов родился и жил в Чернигове, а также планировал поступить в медицинский колледж. Но война внесла определенные коррективы.

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Парень стал парамедиком в ТрО

Сестра и мама Дмитрия в первый же день полномасштабного вторжения России на территорию Украины начали волонтерить. А вот сам парень заклеивал окна в поврежденных оккупантами зданиях. Позже он присоединился к ТрО, где стал парамедиком.

В школу 3 марта попал вражеский снаряд. В тот момент в здании Дмитрий находился вместе с матерью и сестрой. Вследствие вражеского удара из 12 человек, которые были в здании, выжили только 4. Но это не испугало его. Парень продолжает исполнять обязанности парамедика. И будет делать это, уверяет, в дальнейшем.

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