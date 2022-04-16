Нашому героєві нещодавно виповнилося шістнадцять. Дмитро Іванов народився та мешкав у Чернігові, а також планував вступити до медичного коледжу. Але війна внесла певні корективи.

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Хлопець став парамедиком у ТрО

Сестра та мама Дмитра у перший же день повномасштабного вторгнення Росії на територію України почали волонтерити. А от сам хлопець заклеював вікна у пошкоджених окупантами будівлях. Пізніше він долучився до ТрО, де став парамедиком.

У школу 3 березня влучив ворожий снаряд. У той момент у будівлі Дмитро перебував разом із матір'ю та сестрою. Внаслідок ворожого удару з 12 людей, які були у приміщенні, вижили лише 4. Але це не злякало його. Хлопець продовжує виконувати обов'язки парамедика. І робитиме це, запевняє, надалі.

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