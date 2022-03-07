В Чернигове до сих пор ищут людей под завалами школы

Завалы Черниговской школы до сих пор разбирают. Работники ГСЧС пытаются найти в руинах людей.

Об этом в ГСЧС сообщили утром 7 марта. Спасатели опубликовали фото руин.

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О количестве пострадавших или жертв пока информации нет. На месте работают 6 спасателей, что привлекли 2 единицы спецтехники.

Последствия обстрелов оккупантами школы в Чернигове / Фото ГСЧС

Спасатели разбирают завалы / Фото ГСЧС

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