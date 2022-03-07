В Чернигове до сих пор ищут людей под завалами школы
7 марта 2022 , 10:50Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Завалы Черниговской школы до сих пор разбирают. Работники ГСЧС пытаются найти в руинах людей.
Об этом в ГСЧС сообщили утром 7 марта. Спасатели опубликовали фото руин.
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О количестве пострадавших или жертв пока информации нет. На месте работают 6 спасателей, что привлекли 2 единицы спецтехники.
Последствия обстрелов оккупантами школы в Чернигове / Фото ГСЧС
Спасатели разбирают завалы / Фото ГСЧС
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