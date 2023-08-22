С соответствующей инициативой выступил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако во время общегородского совещания. Он призвал военные администрации принять это решение.
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На Черниговщине не будут проводить массовые мероприятия ко Дню Независимости
"Запретить в Чернигове все публичные гражданские мероприятия, связанные с ВСУ. Пусть первым таким мероприятием будет наш парад победы. Убежден, что это адекватное решение, которое должны принять военные администрации или Совет обороны области, как органы государственной власти, ответственные за безопасность", – написал Ломако.
Ранее советник начальника Черниговской ОВ Андрей Подорван сообщил Суспільному, что 23 и 24 августа в День Государственного флага Украины и День Независимости в Черниговской области не будут проводить массовые мероприятия.
По его словам, это связано с опасностью ракетных ударов по территории Украины.
Он рассказал, что на Черниговщине действует запрет на проведение мероприятий, в которых планируется использование или демонстрация муляжей оружия.
Добавим, что в остальных регионах ко Дню Независимости Украины тоже отменили масштабные мероприятия.
Контекст запрета мероприятий, связанных с ВСУ
- 19 августа россияне нанесли ракетный удар по центру Чернигова, попав в драмтеатр. В Офисе генпрокурора сообщили, что Россия атаковала Чернигов ракетой "Искандер-М".
- В результате обстрела жертвами атаки стали семь человек, среди которых 6-летняя девочка. Также известно о 156 раненых, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии.
- Российская ракета была настроена таким образом, что взорвалась в воздухе, чтобы основная сила взрыва была направлена именно на людей.
- Во время ракетного удара в драмтеатре происходило закрытое для посторонних людей мероприятие. Речь идет о выставке дронов.