С соответствующей инициативой выступил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако во время общегородского совещания. Он призвал военные администрации принять это решение.

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На Черниговщине не будут проводить массовые мероприятия ко Дню Независимости

"Запретить в Чернигове все публичные гражданские мероприятия, связанные с ВСУ. Пусть первым таким мероприятием будет наш парад победы. Убежден, что это адекватное решение, которое должны принять военные администрации или Совет обороны области, как органы государственной власти, ответственные за безопасность", – написал Ломако.

Важно. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что на заседании Совета обороны области приняли решение о запрете проведения всех массовых мероприятий на территории Черниговской области в течение 23 – 25 августа. Также органам местного самоуправления рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий на территории общин с 26 августа до 1 сентября включительно. По информации военного командования, в эти дни повышена опасность ракетных ударов.

Ранее советник начальника Черниговской ОВ Андрей Подорван сообщил Суспільному, что 23 и 24 августа в День Государственного флага Украины и День Независимости в Черниговской области не будут проводить массовые мероприятия.

По его словам, это связано с опасностью ракетных ударов по территории Украины.

Он рассказал, что на Черниговщине действует запрет на проведение мероприятий, в которых планируется использование или демонстрация муляжей оружия.

Добавим, что в остальных регионах ко Дню Независимости Украины тоже отменили масштабные мероприятия.

Контекст запрета мероприятий, связанных с ВСУ