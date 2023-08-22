З відповідною ініціативою виступив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако під час загальноміської наради. Він закликав військові адміністрації ухвалити це рішення.

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На Чернігівщині не проводитимуть масові заходи до Дня Незалежності

"Заборонити в Чернігові всі публічні цивільні заходи, пов'язані з ЗСУ. Нехай першим таким заходом буде наш парад перемоги. Переконаний, що це адекватне рішення, яке мають ухвалити військові адміністрації або Рада оборони області, як органи державної влади, відповідальні за безпеку", – написав Ломако.

Важливо. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення щодо заборони проведення всіх масових заходів на території Чернігівської області протягом 23 – 25 серпня. Також органам місцевого самоврядування рекомендовано обмежити проведення масових заходів на території громад з 26 серпня до 1 вересня включно. За інформацією військового командування, у ці дні підвищена небезпека ракетних ударів.

Раніше радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван повідомив Суспільному, що 23 та 24 серпня у День Державного прапора України та День Незалежності на Чернігівщині не проводитимуть масові заходи.

З його слів, це пов'язано з можливою небезпекою ракетних ударів по території України.

Він розповів що на Чернігівщині чинна заборона на проведення заходів, у яких планується використання чи демонстрація муляжів зброї.

Додамо, що в решті регіонів до Дня Незалежності України теж скасували масштабні заходи.

Контекст заборони заходів, пов'язаних з ЗСУ