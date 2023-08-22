З відповідною ініціативою виступив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако під час загальноміської наради. Він закликав військові адміністрації ухвалити це рішення.
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На Чернігівщині не проводитимуть масові заходи до Дня Незалежності
"Заборонити в Чернігові всі публічні цивільні заходи, пов'язані з ЗСУ. Нехай першим таким заходом буде наш парад перемоги. Переконаний, що це адекватне рішення, яке мають ухвалити військові адміністрації або Рада оборони області, як органи державної влади, відповідальні за безпеку", – написав Ломако.
Раніше радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван повідомив Суспільному, що 23 та 24 серпня у День Державного прапора України та День Незалежності на Чернігівщині не проводитимуть масові заходи.
З його слів, це пов'язано з можливою небезпекою ракетних ударів по території України.
Він розповів що на Чернігівщині чинна заборона на проведення заходів, у яких планується використання чи демонстрація муляжів зброї.
Додамо, що в решті регіонів до Дня Незалежності України теж скасували масштабні заходи.
Контекст заборони заходів, пов'язаних з ЗСУ
- 19 серпня росіяни завдали ракетного удару по центру Чернігова, поціливши у драмтеатр. В Офісі генпрокурора повідомили, що Росія атакувала Чернігів ракетою "Іскандер-М".
- Унаслідок обстрілу жертвами атаки стали семеро людей, серед яких 6-річна дівчинка. Також відомо про 156 поранених, з яких п'ятеро у тяжкому стані.
- Російська ракета була налаштована таким чином, що підірвалася в повітрі, щоб основна сила вибуху була скерована саме на людей.
- Під час ракетного удару у драмтеатрі відбувався закритий для сторонніх людей захід. Мовиться про виставку дронів.