В Чернигове налажена система блокпостов, – Чаус

На территории Черниговщины развернули много блокпостов. Всюду достаточно людей.

Об этом сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА. Он отметил, что в крупных городах и районных центрах наладили организацию.

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Блокпосты у нас сейчас нехаотичные, они в четко определенном месте, четко сформированы, на каждом блокпоста есть представитель Национальной полиции, чтобы не допустить недоразумений с населением,

– заверил Чаус.

Глава ЧОГА добавил, что правопорядок в Чернигове полностью контролируемый.

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