Про це повідомив В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА. Він наголосив, що у великих містах та районних центрах навели організацію.

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Блокпости у нас зараз нехаотичні, вони в чітко визначеному місці, чітко сформовані, на кожному блокпосту є представник Національної поліції, щоб не допустити непорозумінь з громадським населенням,

– запевнив Чаус.

Голова ЧОДА додав, що правопорядок у Чернігові цілком контрольований.

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