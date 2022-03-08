В Чернигове объявили воздушную тревогу: все немедленно в укрытие
8 марта 2022 , 21:49Читати новину українською
В Чернигове снова раздаются сирены. Это означает, что всем жителям города нужно стремиться в укрытия.
В этой ситуации важно не паниковать и выполнять все инструкции. Стоит также помочь родным и друзьям добраться до безопасного места.
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В Чернигове – воздушная тревога
Сирены в городе зазвучали 8 марта в 21:42. Всем обязательно нужно оставаться в укрытиях до отмены тревоги ради собственной безопасности.
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