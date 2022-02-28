В Чернигове объявили воздушную тревогу

Утром 28 февраля Чернигов проснулся от звуков сирены. В городе объявили воздушную тревогу.

Оккупант продолжает свои попытки напасть на города Украины, поэтому нужно быть в боевой готовности. В это утро от сирены проснулись жители Чернигова. Это значит, что нужно перебраться в укрытие.

Важно За ночь оккупанты не смогли взять ни один крупный город Украины

Отмечаем, что в убежищах необходимо находиться до тех пор, пока вы не услышите соответствующий сигнал или уведомление об отбое воздушной тревоги. Это может спасти вашу жизнь от возможной угрозы.

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