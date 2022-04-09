В Чернигове ограничили движение по разбомбленному мосту через Десну

В Чернигове пешеходный мост через Десну сильно пострадал из-за действий российских оккупантов. Поэтому местные власти временно ограничили по нему движение.

Мост находится в аварийном состоянии. Сейчас он весь разрушен после артиллерийских обстрелов русских.

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Учитывая это было принято совместное с ОК "Север" решение максимально ограничить движение по этому мосту,

– сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.

Он отметил, что сейчас передвигаться по мосту можно только пешком.

Смотрите видео с кадрами разбомбленного моста: