В Чернигове ограничили движение по разбомбленному мосту через Десну
9 апреля 2022 , 09:58Читати новину українською
Источник:телеграм Вячеслава Чауса
В Чернигове пешеходный мост через Десну сильно пострадал из-за действий российских оккупантов. Поэтому местные власти временно ограничили по нему движение.
Мост находится в аварийном состоянии. Сейчас он весь разрушен после артиллерийских обстрелов русских.
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Учитывая это было принято совместное с ОК "Север" решение максимально ограничить движение по этому мосту,
– сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.
Он отметил, что сейчас передвигаться по мосту можно только пешком.
Смотрите видео с кадрами разбомбленного моста: