В Чернигове оккупанты расстреляли могилы погибших на Донбассе: журналист показал фото места

В Чернигове российские захватчики продемонстрировали, что боятся не только живых украинских воинов, но и погибших.

Российские оккупанты пошли на местное кладбище и расстреляли там могилы украинских военных, отдавших свои жизни, защищая Донбасс.

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В Чернигове оккупанты расстреляли могилы погибших на Донбассе

Последствия очередного циничного акта россиян зафиксировал корреспондент Центра стратегических коммуникаций, прибыв на место инцидента.

Но украинцев никто и ничто не сломает, как и эти флаги, которые, несмотря ни на что, гордо развеваются на ветру! Верим в ВСУ!,

– говорится в сообщении.

Фото обстрелов могил в Чернигове:

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