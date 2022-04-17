В Чернигове оккупанты расстреляли могилы погибших на Донбассе: журналист показал фото места
17 апреля 2022 , 22:15Читати новину українською
Источник:SPRAVDI
В Чернигове российские захватчики продемонстрировали, что боятся не только живых украинских воинов, но и погибших.
Российские оккупанты пошли на местное кладбище и расстреляли там могилы украинских военных, отдавших свои жизни, защищая Донбасс.
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В Чернигове оккупанты расстреляли могилы погибших на Донбассе
Последствия очередного циничного акта россиян зафиксировал корреспондент Центра стратегических коммуникаций, прибыв на место инцидента.
Но украинцев никто и ничто не сломает, как и эти флаги, которые, несмотря ни на что, гордо развеваются на ветру! Верим в ВСУ!,
– говорится в сообщении.
Фото обстрелов могил в Чернигове:
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