Російські окупанти пішли на місцевий цвинтар та розстріляли там могили українських військових, які віддали свої життя, захищаючи Донбас.

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У Чернігові окупанти розстріляли могили загиблих на Донбасі

Наслідки чергового цинічного акту росіян зафіксував кореспондент Центру стратегічних комунікацій, прибувши на місце інциденту.

Але українців ніхто і ніщо не зламає, як і ці прапори, які попри все гордо тримаються вітру! Віримо в ЗСУ!,

– йдеться в дописі.

Фото обстрілів могил у Чернігові:

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