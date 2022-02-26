В Чернигове от осколочного ранения погиб прокурор, – Венедиктова

От осколочного ранения погиб прокурор Черниговской области Дмитрий Розенко.

О смерти Дмитрия Розенко от осколочного ранения сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Накануне Розенко поступил в Тероборону

Она отметила, что 24 февраля прокурор Черниговской области Дмитрий Розенко записался в ряды территориальной обороны. Уже к вечеру 25 февраля с ним была потеряна связь. А уже сегодня поступило известие о том, что он погиб от осколочного ранения.

Скучаем. Сочувствуем. Не простим. Отплатим врагу по Закону,

– подчеркнула она.

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Текст публикации Ирины Венедиктовой

Потеря среди прокуроров

Чернигов. Погиб работник прокуратуры области Дмитрий Розенко. Осколочное ранение. 24 февраля Дмитрий записался в территориальную оборону. Вчера вечером с ним была потеряна связь. Сегодня пришло это черное известие.

Скучаем. Сочувствуем. Не простим. Отплатим врагу по закону