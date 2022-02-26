Про смерть Дмитра Розенка від осколкового поранення повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

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Напередодні Розенко вступив до Тероборони

Вона зауважила, що 24 лютого прокурор Чернігівської області Дмитро Розенко записався до лав територіальної оборони. Уже станом на вечір 25 лютого з ним був втрачений зв'язок. А вже сьогодні надійшла звістка про те, що він загинув від осколкового поранення.

Сумуємо. Співчуваємо. Не пробачимо. Відплатимо ворогу за Законом,

– наголосила вона.

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Текст публікації Ірини Венедіктової

Втрата серед прокурорів

Чернігів. Загинув працівник прокуратури області Дмитро Розенко. Осколкове поранення. 24 лютого Дмитро записався до територіальної оборони. Вчора ввечері із ним було втрачено зв’язок. Сьогодні надійшла ця чорна звістка.

Сумуємо. Співчуваємо. Не пробачимо. Відплатимо ворогу за Законом