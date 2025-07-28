Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Черниговской области.

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В Чернигове остановили пьяного водителя

В воскресенье, 27 июля, около 16:00 правоохранители получили сообщение о том, что водитель автомобиля Renault Logan, который двигался по проспекту Мира с нарушением правил дорожного движения, управляет авто, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные оперативно среагировали на ситуацию: они обнаружили и остановили авто на улице Александра Мациевского.

Оказалось, что за рулем находился 38-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения.

Гражданин согласился пройти осмотр на определение состояния опьянения в медучреждении. Результат – 3,43 промилле,

– сообщили в патрульной полиции.

Правоохранители составили на водителя протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчину также отстранили от вождения, а автомобиль эвакуировали на специальную площадку.

К слову, недавно также в Киеве произошел скандал с водителем маршрутки: мужчина агрессивно реагировал на обращение к нему пассажиров на украинском языке. Эта ситуация не осталась без внимания патрульной полиции.