Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Чернігівської області.

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У Чернігові зупинили водія напідпитку

У неділю, 27 липня, близько 16:00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що водій автомобіля Renault Logan, який рухався проспектом Миру з порушенням правил дорожнього руху, керує авто, ймовірно, напідпитку.

Патрульні оперативно зреагували на ситуацію: вони виявили та зупинили авто на вулиці Олександра Мацієвського.

Виявилося, що за кермом перебував 38-річний чоловік із зовнішніми ознаками алкогольного сп'яніння.

Громадянин погодився пройти огляд на визначення стану сп'яніння в медзакладі. Результат – 3,43 проміле,

– повідомили в патрульній поліції.

Правоохоронці склали на водія протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Чоловіка також відсторонили від водіння, а автомобіль евакуювали на спеціальний майданчик.

До слова, нещодавно також у Києві стався скандал з водієм маршрутки: чоловік агресивно реагував на звернення до нього пасажирів українською мовою. Ця ситуація не залишилася без уваги патрульної поліції.