В Чернигове после авиаудара уничтожена 9-этажка: погиб человек
Источник:фейсбук ГСЧС
Утром 13 марта россияне снова обстреляли Чернигов. В результате разрушена многоэтажка. Кроме того, один человек погиб, еще один – ранен.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о последствиях обстрела Чернигова. Враг нанес по городу удар в 05:46.
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В Чернигове после авиаудара уничтожена многоэтажка
В результате авиаудара произошло разрушение со 2 по 9 этаж, далее – возгорание 9-этажного общежития,
– сообщили в ГСЧС.
На месте пожара работают 48 спасателей и 10 единиц техники. Кроме того, туда прибыла группа пиротехнических работ и подводного разминирования.
В Чернигове россияне разрушили многоэтажку / Фото ГСЧС
Есть жертва среди мирного населения
По предварительной информации семь человек удалось спасти. К сожалению, один человек погиб, еще один травмирован.
На месте продолжаются работы, работники МЧС разбирают завалы. Поэтому информация о погибших и пострадавших может обновиться.
Один человек погиб, еще один – ранен / Фото ГСЧС
Последствия обстрела Чернигова: смотрите видео