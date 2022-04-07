В Чернигове повредили 15 – 20% домов, в пригороде разрушили дотла 30%, – мэр

Сейчас есть лишь приблизительная оценка разрушений в Чернигове, которые совершила российская армия. Ущерб получили дома людей, школы, больницы, детские сады и другая инфраструктура.

Об этом рассказал 7 апреля городской глава Чернигова Владислав Атрошенко. Он отметил, что на сегодня трудно измерить количество убытков.

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"Однако это примерно 15-20% поврежденных многоэтажек. Разрушили до основания 30-40% частного сектора. Это в основном пригород", – сказал мэр.

Бизнес не работает

По словам Атрошенко, в Чернигове нет налоговых поступлений, бизнес не работает. Однако город необходимо восстанавливать.

Мы ежедневно работаем над восстановлением инфраструктуры. Очень волнуемся за то, чтобы не вернулись россияне и не возобновили артиллерийские минометные обстрелы, авиационные бомбардировки,

– отметил мэр.

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