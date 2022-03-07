В Чернигове раздаются сирены

В Чернигове снова воздушная опасность. Из-за угрозы местным жителям стоит пройти в укрытие.

Предыдущую ночь город находился под вражеским обстрелом. Весь день 7 марта спасатели разбирали завалы.

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Городские власти говорят, что оккупанты били по гражданской инфраструктуре и жилому сектору. О пострадавших не сообщали, ведь поисково-спасательные работы еще продолжались.

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