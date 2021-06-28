Национальный рекорд: в Чернигове развернули самый длинный рушник Украины – фото, видео
Источник:24 канал
В День Конституции в Чернигове развернули рекордный рушник, длина которого составляет 200 метров. В то же время ширина уникального изделия – 220 сантиметров.
Рушник создавали с помощью древней техники набойка. Рисунок на холсте "выбивали" с помощью соответствующих деревянных трафаретов.
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Рекорд Украины в технике набойка
На ткани "выбили" различные узоры и символы – цветы, деревья и хранительницу. К работе над этим проектом присоединились общины Черниговской области, его назвали рушником единства.
Краску использовали акриловую, мастера заверили – она выдержит любые погодные условия, даже дождь. Разворачивали полотно на въезде в Чернигов со стороны Киева, у подножия Екатерининской церкви. Для соответствующего события пришлось даже перекрыть движение транспорта.
Рушник развернули у подножия Екатерининской церкви / Фото 24 канала
"Рекорд установлен потому, что полотенце создано мастерами и художественными ремеслами и имеет длину 200 метров. Это рекорд Украины", - сказала представительница Книги рекордов Украины Яна Конек.
К работе присоединились общины области / Фото 24 канала
Мастер, которая создавала рушник, Наталья Войстриковая рассказала, что за основу взяли черниговские орнаменты, которые использовали в ткачестве и вышивке.
В Чернигове торжественно развернули самый длинный рушник Украины: смотрите видео 24 канала