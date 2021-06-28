Рушник створювали за допомогою стародавньої техніки вибійка. Малюнок на полотні "вибивали" за допомогою відповідних дерев'яних трафаретів.

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Рекорд України в техніці вибійка

На тканині "вибили" різні візерунки та символи – квіти, дерева та берегиню. До роботи над цим проєктом долучились громади Чернігівської області, його назвали рушником єдності.

Фарбу використовували акрилову, майстри запевнили – вона витримає будь-які погодні умови, навіть дощ. Розгортали полотно на в'їзді до Чернігова зі сторони Києва, у підніжжі Катерининської церкви. Для відповідної події довелось навіть перекрити рух транспорту.



Рушник розгорнули у підніжжі Катерининської церкви ​/ Фото 24 каналу

"Рекорд встановлений тому, що рушник створений майстрами та художніми ремеслами і має довжину 200 метрів. Це рекорд України", – сказала представниця Книги рекордів України Яна Коньок.



До роботи долучились громади області / Фото 24 каналу

Майстриня, яка створювала рушник, Наталія Войстрикова розповіла, що за основу взяли чернігівські орнаменти, які використовували у ткацтві та вишивці.

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